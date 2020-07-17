الرئيس روحاني يشيد بجهود الكوادر الطبية في مكافحة كورونا

وبعد استماعه اليوم الجمعة الى تقرير وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي سعيد نمكي، اشاد الرئيس روحاني بجهود الطوادر الطبية والصحية الدؤوبة والمضحية في مكافحة مرض كورونا وطمأن بان توفير الحاجات المادية والمعنوية للعاملين في المجال الصحي يعد ضمن اولويات الحكومة، داعيا وزير الصحة لاجراء المتابعات اللازمة بالتعاون مع منظمة التخطيط والميزانية.

واعتبر رئيس الجمهورية تحرك بعض محافظات البلاد من الحالة الحمراء الى الحالة الصفراء مؤشرا لتعاون ومواكبة المواطنين في الالتزام بالتوصيات الصحية وتقوية اجراءات العناية والرقاية، مؤكدا ضرورة الاستمرار بهذه الوتيرة.

واضاف، ان تغيير الحالة الحمراء (الى الصفراء) في هذه المحافظات من شانه تخفيف حدة الضغوط المضاعفة الملقاة على عاتق الكوادر الطبية والصحية بصفتهم جنود الخط الامامي لمكافحة كورونا ويتوجب على المواطنين الاستمرار في الالتزام الدقيق بالتوصيات الصحية.

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