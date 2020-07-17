١٧‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١١:٢٦ م
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83858904
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رئيس الجمهورية: العملة الصعبة لعوائد الصادرات غير النفطية يجب ان تكون في خدمة الانتاج

رئيس الجمهورية: العملة الصعبة لعوائد الصادرات غير النفطية يجب ان تكون في خدمة الانتاج

طهران / 17 تموز / يوليو /ارنا- اكد رئيس الجمهورية الاسلامية الايرانية حسن روحاني بان العملة الصعبة المستحصلة من صادرات السلع غير النفطية يجب ان توظف في خدمة الانتاج في البلاد.

وبعد استماعه اليوم الجمعة الى تقرير محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي حول سوق العملة الصعبة وكيفية عودة العملة الصعبة الناجمة من الصادرات، اكد الرئيس روحاني ضرورة التنفيذ الدقيق والجاد للتعليمات الجديدة حول كيفية عودة العملة الصعبة المستحصلة من صادرات المصدرين.

واضاف، ان العملة الصعبة المستحصلة من صادرات السلع غير النفطية يجب ان تكون في خدمة الانتاج في البلاد.

من جانبه اكد محافظ البنك المركزي بان البنك سيبذل اقصى جهوده لتوفير السلع الاساسية والادوية ويتوقع في الوقت ذاته من المصدرين ان يبادروا للاسراع باعادة العملة الصعبة المستحصلة من صادراتهم، ليواكبوا البنك المركزي في توفير العملة الصعبة التي تحتاجها الوحدات الانتاجية لتهيئة المواد الخام اللازمة.

انتهى ** 2342

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