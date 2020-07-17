رئيس الجمهورية: العملة الصعبة لعوائد الصادرات غير النفطية يجب ان تكون في خدمة الانتاج

وبعد استماعه اليوم الجمعة الى تقرير محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي حول سوق العملة الصعبة وكيفية عودة العملة الصعبة الناجمة من الصادرات، اكد الرئيس روحاني ضرورة التنفيذ الدقيق والجاد للتعليمات الجديدة حول كيفية عودة العملة الصعبة المستحصلة من صادرات المصدرين.

واضاف، ان العملة الصعبة المستحصلة من صادرات السلع غير النفطية يجب ان تكون في خدمة الانتاج في البلاد.

من جانبه اكد محافظ البنك المركزي بان البنك سيبذل اقصى جهوده لتوفير السلع الاساسية والادوية ويتوقع في الوقت ذاته من المصدرين ان يبادروا للاسراع باعادة العملة الصعبة المستحصلة من صادراتهم، ليواكبوا البنك المركزي في توفير العملة الصعبة التي تحتاجها الوحدات الانتاجية لتهيئة المواد الخام اللازمة.

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