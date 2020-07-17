الصین: امیرکا تسعى وراء اختلاق الذرائع لتمديد الحظر التسليحي على ايران

وقالت "هوا تشون اینغ"، ردّاً على تصريحات وزير الخارجية الاميركي مايك بومبيو بان الصين تعتزم تصدير الاسلحة الى ايران بعد انقضاء أمد الحظر التسليحي المفروض عليها في 18 تشرين الاول/ اكتوبر: إن تصريحات بومبيو ذريعة صارخة لتمديد الحظر التسليحي على ايران في مجلس الامن وهو امر أساس له.

وأضافت: إن هذه التصريحات تكشف مرة أخرى عدم التزام اميركا في تعاملها مع الاتفاق النووي وعدم اكتراثها بقرار مجلس الامن 2231 وانسحابها بشكل أحادي من الاتفاق.

وأعربت عن أملها بعودة اميركا الى مسار الحفاظ على قرارات مجلس الامن وتنفيذ الاتفاق النووي وعدم الاستمرار في طريقها الخاطئ.

يتبع ** 2342