الرئيس روحاني يدعو لمتابعة التوافقات الحاصلة مع الدول الاخرى لتطوير موانئ البلاد

وخلال حديثه الجمعة مع وزير الطرق واعمار المدن محمد اسلامي، استمع الرئيس روحاني الى تقرير الوزير حول احدث اوضاع السكن والبرامج التنفيذية في هذا المجال، مؤكدا على تخصيص قروض بالتنسيق مع البنك المركزي لمساعدة المستاجرين خلال الشهر القادم.

كما دعا للمبادرة والاسراع عبر التعاون مع وزارة الصناعة والمناجم والتجارة ومؤسسة الجمارك والبنك المركزي لتخليص المواد الخام للمصانع والسلع الضرورية للمواطنين المتبقية في بعض الجمارك.

وحول تقرير وزير الطرق بشان تفقده خط سكك الحديد "جابهار-زاهدان"، اكد رئيس الجمهورية ضرورة الاسراع بتنفيذ وانجاز المشاريع السككية في البلاد.

واشار الى تقرير وزير الطرق حول ميناء جابهار الواقع في محافظة سيستان وبلوجستان جنوب شرق ايران وقال، انه وفيما يتعلق بتطوير الموانئ في البلاد خاصة جابهار، ينبغي متابعة التوافقات الحاصلة مع الدول الاخرى في هذا المجال.

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