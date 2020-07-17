بوريل: اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي يعقد قريباً

واشار بوريل في بيان ورد في موقع السياسة الخارجية للاتحاد الاوروبي الى رسالة وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف حول عدم التزام الدول الاوروبية بالاتفاق النووي، وقال، إن الاجتماع المقبل للجنة المشتركة للاتفاق النووي سيعقد في أقرب فرصة ممكنة حالما تتوفر الظروف المناسبة للسفر.

واضاف، ان الاجتماع المقبل سيتناول التباحث حول تنفيذ الاتفاق النووي وتأثيرات انسحاب اميركا منه وفرض الحظر مرة أخرى والذي أعرب جميع الاعضاء عن أسفهم بشانه.

ونوه الى الى عدم إمكانية انعقاد اجتماع اللجنة المشتركة للاتفاق النووي لحد الآن بسبب القيود الناجمة عن تفشي جائحة كورونا.

واشار الى المشاورات التي اجراها مع اعضاء الاتفاق النووي خلال الفترة الاخيرة وقال، ان جميع شركاء الاتفاق النووي (المتبقين) اعلنوا عزمهم للحفاظ على هذا الاتفاق الذي يصب في مصلحة الجميع.

ولفت الى بعض الخلافات في وجهات النظر والتعقيدات القائمة بشان كيفية تفعيل آلية حل الخلافات في الاتفاق النووي واضاف، ان اعضاء الاتفاق النووي متفقون ازاء تخصيص المزيد من الوقت في هذا المجال، وبناء عليه فقد تم تمديد الجدول الزمني -لهذه الالية-.

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