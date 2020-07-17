طاقة انتاج العدة الطبية لتشخيص كورونا فی ایران بلغت أكثر من 6 ملايين شهرياً

وقال رئيس القسم العلمي للجنة مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مصطفى قانعي: إن الشركات المعرفية التي تنتج العدة الطبية RT-PCR و RNA ، وهي 8 شركات، قادرة على إنتاج 6 ملايين و 610 آلاف وحدة شهريًا.

وأضاف: إنه وفقًا لأحدث الإحصائيات التي قدمتها الشركات المعرفية، فقد تم بيع مليونين 157 ألف عدّة تشخيص لفيروس كورونا جزء منها يشمل المبيعات إلى وزارة الصحة والتعليم الطبي والمؤسسات الصحية، بالإضافة الى التبرع للمراكز العلمية والبحثية والجامعات.

واوضح بان انتاج البلاد للعدة الطبية PCR يكفي الحاجة الداخلية بل يفوقها ايضا الا ان التصدير غير مسموح به في الوقت الحاضر اما العدة الطبية الاخرى المعروفة باسم "اليزا" فانها تنتج في البلاد على نطاق واسع ولا توجد قيود لتصديرها، مثلما تم قبل عدة اشهر تصدير 40 الف وحدة من العدة الطبية "سرولوجيا" الى المانيا.

وقال قانعي بان الابحاث جارية في البلاد كما في الدول الاخرى حول سبل تشخيص ومعالجة مرض كورونا المستجد.

انتهى ** 2342