الدوري الايراني.. تراكتور سازي يهزم سباهان إصفهان وينتزع الوصافة منه

وفي هذه المباراة التي جرت في تبريز مساء الجمعة في اطار المرحلة 25 من الدوري الايراني الممتاز، تقدم تراكتور بهدف سجله قائده احسان حاج صفي في الدقيقة 14 من المباراة الا ان سروش رفيعي سجل هدف التعادل لسباهان في الدقيقة 22 وهو في وضع تسلل، لم يتمكن مساعد الحكم من تحديد الحالة بصواب.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الاول تقدم تراكتور بهدف الفوز الثاني بواسطة رضا اسدي، ولم يشهد الشوط الثاني تغييرا بالنتيجة لتنتهي المباراة بفوز تراكتور 2-1 .

وبهذا الهدف رفع تراكتور رصيده الى 44 نقطة متقدما الى مركز الوصافة فيما تجمد رصيد سباهان عند النقطة 42 في المركز الثالث.

وفي مباراة مهمة اخرى حقق استقلال طهران الفوز على مضيفه صنعت نفط آبادان 2-0 جاءا بتوقيع شيخ دياباتة في الدقيقة 29 وامير ارسلان مطهري في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وبفوزه هذا رفع استقلال طهران رصيده الى 41 نقطة في المركز الخامس وله مباراة مؤجلة فيما تجمد رصيد صنعت نفط آبادان عند 37 نقطة في المركز السابع.

واسفرت المباريات الاخرى عن النتائج التالية:

بارس جنوبي جم-شهر خودرو 2-1

كل كهر سيرجان-شاهين بوشهر 4-2

سايبا-بيكان 0-0

نساجي مازندران-نفط مسجد سليمان 0-0

ذوب آهن اصفهان-ماشين سازي تبريز 1-2

وفي اخر مباريات المرحلة 25 يستضيف برسبوليس في استاد "آزادي" بطهران مساء اليوم السبت فولاد خوزستان.

ويتصدر برسبوليس الترتيب برصيد 56 نقطة يليه كل من تراكتور 44 وسباهان 42 وشهر خودرو 42 واستقلال طهران 41 وفولاد 39 نقطة.

وتبدو حظوظ برسبوليس كبيرة جدا للاحتفاظ بلقب الدوري الايراني للمرة الرابعة على التوالي اذ انه بحاجة الى 4 نقاط فقط من المباريات الست المتبقية له فيما التنافس جار على اشده على المركزين الثاني والثالث بين تراكتور وسباهان واستقلال طهران وشهر خودرو وفولاد خوزستان.

انتهى ** 2342