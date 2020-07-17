مصرع 3 اشخاص واصابة آخر في غرب ايران اثر انفجار لغم من مخلفات الحرب المفروضة

وقال قاسمي في تصريح له ان انفجار لغم من مخلفات الحرب المفروضة مساء الجمعة ادى الى مصرع واصابة 4 اشخاص.

واضاف، ان هذا الانفجار الذي وقع في منطقة "كلة قندي" (التابعة لمدينة مهران) ادى الى مصرع 3 اشخاص على الفور واصابة آخر.

واوضح بان فرق الاغاثة والانقاذ حضرت الى مكان الحادث على الفور لنقل المصاب الى المستشفى وكذلك جثامين القتلى.

يذكر ان الانفجارات الحاصلة بسبب الالغام غير المتفجرة المتبقية من فترة الحرب المفروضة من قبل النظام العراقي البائد ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية خلال الفترة 1980-1988 تؤدي سنويا الى مصرع واصابة العديد من الافراد في محافظات غرب وجنوب غرب البلاد.

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