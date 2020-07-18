ضبط اكثر من طن من المخدرات في محافظة يزد وسط ايران

وقال العميد بهداني فرد في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" اليوم السبت، انه تم ضبط الف و134 كغم من الافيون والباقي من الحشيش واعتقال 9 مهربين في ثلاث عمليات منفصلة خلال الساعات الـ 48 الماضية في المحافظة.

واضاف انه تم تسليم المهربين الى السلطات القضائية المختصة.

واوضح العميد بهداني فرد، بان المتهمين كانوا يعتزمون تهريب المخدرات من شرق وجنوب البلاد الى طهران والمحافظات الوسطى.

واشار الى ضبط نحو 18 طنا من المخدرات في المحافظة منذ بداية العام الجاري (بدا في 20 اذار/مارس) لغاية الان .

يذكر أن أفغانستان التي تحد إيران من الشرق تعتبر الدولة الكبرى عالميا من ناحية إنتاج الأفيون. وتشير المعطيات الأممية إلى أن مساحات زراعة الأفيون في أفغانستان ازدادت 4 أضعاف بعد الاحتلال الامريكي لافغانستان.

وتكافح الجمهورية الإسلامية الإيرانية على الخط الأمامي للجبهة الدولية لمكافحة تهریب المخدرات، حيث قدمت ما يزيد عن ثلاثة آلاف و800 شهيد، و12 ألف معاق في هذا المجال؛ الحقيقة التي تعترف بها جميع المنظمات الدولية تقريبا.

ويشير تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة-2020 الى أن إيران اكتشفت 90 بالمائة من الأفيون و 26 بالمائة من الهيروين و 48 بالمائة من المورفين على صعيد العالم.

انتهى** 2344