سفير ايران في البرتغال: حل القضية اليمنية يتم عن طريق تشكيل حكومة شاملة

وقال دامن باك جامي يوم امس الجمعة لمراسل وكالة لوسا ان من وجهة نظر ايران فأنه يجب اولا وقف اطلاق النار بين اطراف النزاع في اليمن والدخول في حوار سياسي وبدون تدخل اجنبي لتشكيل حكومة شاملة تضم الجميع مؤكدا ان الصراع يؤخر العملية السياسية ويجب انهائه.

واضاف ان الشعب اليمني يحمل الكثير من الآلام فهو يعاني يوميا من قصف وقتل ودمار من قبل ائتلاف العدوان السعودي على اليمن في ظل تفشي فيروس كورونا والصراع الداخلي و اضافة الى ذلك انه يعاني من تدني الخدمات الصحية التي تكاد معدومة وكذلك شحة في المواد الغذائية مشددا على ضرورة انهاء هذه المعاناة وذلك من خلال الوقف الفوري للحرب في اليمن.

وكان وزير الخارجية محمد جواد ظريف شدد في مؤتمر بالفيديو مع وزير خارجية حكومة الإنقاذ الوطني اليمنية ( يوم الثلاثاء الماضي) على أن استمرار العدوان والحصار الجائر ضد اليمن من قبل التحالف والاستيلاء على السفن التي تحمل المواد الغذائية والوقود في ظروف تفشي وباء كورونا أمر غير مقبول.

واضاف ظريف ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتبر دوما الحل الوحيد للأزمة اليمنية سياسيا، وفي هذا الخصوص قامت بالتعاون البناء مع الأطراف اليمنية والدولية لاحلال السلام في اليمن.

واكد وزير الخارجية ان الجمهورية الاسلامية الايرانية تعتقد ان السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في اليمن هو الحفاظ على سيادته ،و وحدة اليمنيين وإجراء مباحثات سياسية شاملة بين مختلف المجموعات والأحزاب لتشكيل حكومة موحدة وشاملة لأن اليمن يتعلق لجميع المجموعات اليمنية.

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