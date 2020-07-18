باحثون ايرانيون ينتجون اكثر من 150 مادة كيمياوية بدرجة نقاء عالية جدا

وقال الباحث واستاذ الكيمياء في جامعة اميركبير " مهران جوانبخت " ان المواد الكيمياوية النقية جدا لها استخدامات مختلفة في الصناعات الغذائية والدوائية والالكترونية والبتروكيماوية وفي مختبرات المراكز العلمية، مبينا ان انتاج كيلوغرام واحد من مادة كيميائية بنقاء عالي يساوي طن من تراب المعدن المستحصل منها .

واضاف جوانبخت ان التقارير تشير الى امتلاك ايران 7% من مناجم العالم ولكن حصتها من سوق المواد الكيمياوية والبالغ 700 مليار سنويا ضئيلة جدا مبينا ان ايران وبسبب الحظر تعاني كثيرا بالنسبة لاستيراد المواد الكيمياوية بدرجة نقاء عالية مما جعل مراكز البحث في الجامعات تقوم بتطوير التقنيات لاستحصال هذه المواد .

واشار الى تعاون كلية الكيمياء في جامعة امير كبير مع شركة " كيمياكر" المعرفية وكذلك مع مراكز البحزث في المدينة التقنية بطهران بهدف تامين الاحتياجات التخصصية وقال : تم انتاج اكثر من 150 من المواد الكيمياوية بدرجة نقاء عالية ومنها املاح اليثيوم والكوبلت والنيكل والمنغنيز والبوتاسيوم والكالسيوم و المغنيزيوم والباريوم والنحاس والفضة والبلاتين والبلاديوم والزيركيوم والقصدير والكروم والحديد وغيرها .

وبين ان الشركة بامكانها تامين بعض المواد الكيمياوية المتطورة التي تحتاجها الصناعات.

واضاف : حصلت الشركة على 6 براءات اختراع دولية و 15 وطنية في مجال الكيمياء .

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