انتصار: الاتفاق الإيراني - الصيني اتفاق ثنائي وليس من جانب واحد

واضاف "نادر انتصار" في حديث مع وكالة إرنا: أن ايران تخضع لعقوبات صارمة منذ سنوات وتجارتها مع العالم الخارجي صعبة، ومن الطبيعي تماما أن ترحب إيران بالتعاون مع دولة مثل الصين، التي تعد ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، ويتوقع أن تصبح القوة الاقتصادية الأولى في العالم بالمستقبل.

واكد انتصار على ضرورة أن تعمل إيران مع أي دولة يمكنها ومستعدة للمساعدة في افشال الحظر الأمريكي عمليا، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات للقضاء على تداعيات الحظر.

وفي إشارة إلى أداء الأوروبيين بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي، قال الأستاذ في جامعة جنوب ألاباما: إن أوروبا، خاصة في فترة ما بعد الاتفاق النووي، لم تكن قادرة أو لم تتجرأ على تبني سياسة مستقلة عن أمريكا تجاه إيران.

واضاف: نحن لا نعيش في عالم مثالي، ويتعين على دولة مثل إيران اتخاذ قراراتها في إطار العالم الذي تواجهه، مشددا على أنه طالما ظلت العلاقات بين طهران وواشنطن عدائية، فإن أوروبا ستبتعد عن السوق الإيرانية.

وذكّر بأهداف إيران الرئيسية بتوقيع اتفاقية استراتيجية مع الصين، وقال ان هدف إيران الرئيسي هو جذب الاستثمارات الصينية في الاقتصاد الإيراني والبنية التحتية الاستراتيجية، وإذا تم تنفيذ هذا الاتفاق بالكامل بعد تصديق الجانبين عليه، فسيساعد على توسيع العلاقات الإيرانية الصينية.

وردا على سؤال حول ما إذا كان يمكن لاتفاق تعاون استراتيجي محتمل بين إيران والصين أن يكون له بعد عسكري وأمني، قال الخبير البارز في الشؤون الدولية: إن أهمية هذا الاتفاق في جوانبه الاقتصادية، ولكن إذا ازدهر التعاون الاقتصادي بين إيران والصين، فمن المرجح أن يتوسع ليشمل القضايا العسكرية والأمنية.

ورداً على سؤال حول مدى حاجة الصين لإيران لتنفيذ هذه الخطة؟ قال إن الدور الذي ستلعبه إيران في التنفيذ الناجح للمشروع الاستراتيجي "طريق واحد حزام واحد" مهم للصين، ولكن يجب أن نضع في اعتبارنا أن هذا مشروع كبير للغاية يتطلب تعاون مختلف البلدان مع الصين، وإيران واحدة من تلك البلدان.

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