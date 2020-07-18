دبلوماسي ايراني : عودة كوريا الجنوبية الى الاسواق الايرانية ليست سهلة

وقال ساداتيان في حوار خاص مع ارنا فيما يتعلق بعدم تسليم كوريا سبعة مليارات مستحقة لايران: ان كوريا الجنوبية من الناحية السياسية لاتتمتع باستقلال تام وتتأثر بالضغوط الامريكية , فهي تدعى بانه لايمكنها تسليم المستحقات لايران بسبب الحظر ومن هذا المنطلق تمتنع عن تسليمها .

واضاف الدبلوماسي الايراني ان كوريا وقبل الحظر كانت لها علاقات اقتصادية وتجارية جيدة وودية مع ايران ولكن الضغوط التي مارسها الرئيس الامريكي دونالد ترامب عليها جعلها تغمض العين على تجارتها المربحة مع ايران مما تتعرض علاقات البلدين للخطر.

ونوه ساداتيان الى ان امريكا تمارس الضغوط كذلك على دول مثل تركيا والصين لقطع تعاونها مع ايران ولكنهما انتهجتها سياسة مستقلة ولم تتأثرا للضغوط كما فعلت كوريا الجنوبية .

وفيما يتعلق بتأثير الاجراء الاخير لكوريا الجنوبية على علاقات البلدين قال المحلل السياسي ان الظروف الحالية جعلت العلاقات التجارية بين البلدين تلامس الصفر .

واعرب ساداتيان عن اعتقاده بان كوريا الجنوبية لاترغب بخسارة السوق الايرانية ولكن عدم استقلالها سياسيا قد يعرض العلاقات الثنائية للخطر الشديد مشددا ان سياسة الجمهورية الاسلامية تعتمد على التعاون مع الدول التي تقف الى جانبها في ظروف صعبة.

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