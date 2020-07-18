افلام من ايران تشارك في مهرجان ملبورن الدولي 2020

وسيقام مهرجان ملبورن الدولي 2020 عبر الانترنت خلال الفترة من 6 الى 23 اغسطس القادم بمشاركة 74 فيلم طويل و 44 فيلم قصير من 56 دولة من امختلف انحاء العالم .

وسيعرض الفليم المتر بستة ونصف للمخرج سعيد روستائي وكذلك الوثائقي ظلال بلا شمس للمخرج مهرداد اسكوئي في الفعاليات الاصلية لمهرجان مبلورن الدولي 2020.

وتألق الفيلم المتر بستة ونصف في مهرجان الفجر الدولي وكذلك في مهرجان فنيز الدولي وحصل المخرج سعيد روستايي في إختتام الدورة ال 32 من مهرجان طوكيو السينمائي وكذلك الفنان نويد محمد زاده عن نفس الفيلم على جائزة افضل مخرج وأفضل ممثل رجل على الترتيب.

ويعتبر مهرجان ملبورن من اقدم المهرجانات عالميا حيث بدأ نشاطه في العام 1952 ويقام سنويا في مدينة ملبورن الاسترالية بمشاركة افلام من جميع انحاء العالم .