زيادة صادرات المنتجات الإيرانية إلى الإمارات بنسبة 8 بالمئة

وبحسب تقرير وزارة الصناعة والمناجم والتجارة اليوم السبت، أضاف "فرزاد بيلتن": أن الإحصائيات تظهر، أن الصادرات إلى الإمارات في الفترة المذكورة، زادت من حيث الوزن بنحو 40٪، حيث بلغت ثلاثة ملايين و400 الف طن بعد ان كانت مليونين و400 الف طن.

وصول أسهل وأرخص للتجار الإيرانيين إلى السوق السورية

وفي إشارة إلى أهمية وصول اسهل وأرخص للتجار الإيرانيين إلى السوق السورية، قال بيلتن: أن جلسة عقدت لبحث حلول الشحن بالسكك الحديدية بين إيران وسوريا مع ممثلي السكك الحديدية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ووزارة الطرق وبناء المدن ولجنة تطوير العلاقات بين إيران والعراق وسوريا .

وأضاف: تم في هذا الاجتماع، دراسة مشاكل المسار الحالي لنقل البضائع بين البلدين عن طريق البحر، مثل استهلاك الوقت والتكاليف المرتفعة، واستخدام طريقة النقل المشترك (السكك الحديدية والبرية) من خلال خطوط السكك الحديدية المحلية، وعبر العراق إلى سوريا، وتقرر إجراء التحقيقات والمتابعة اللازمة من قبل الجهات ذات العلاقة.

وذكر بيلتن: إذا تم وضع اللمسات الأخيرة على هذه الفكرة وتنفيذها، فسيكون من الممكن النقل المشترك للبضائع ومواد البناء والمعادن عبر خطوط السكك الحديدية من طهران إلى شلمجة والبصرة - بغداد (الفلوجة) وبغداد - القائم (البوكمال) على الحدود العراقية السورية .

موافقة الحكومة العراقية على إعادة فتح الحدود التجارية بين إيران والعراق

وأعلن مدير مكتب الشؤون العربية والإفريقية لمنظمة تنمية التجارة الإيرانية، عن موافقة الحكومة العراقية على إعادة فتح الحدود التجارية الأخيرة بين إيران والعراق، وقال: إن اللجنة الصحية الوطنية العراقية برئاسة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وافقت على أعادت فتح منفذي الشيب والمنذرية التجاريين، اللذين يقابلهما منفذي جذابة وخسروي قصرشيرين في إيران.

وصرح بيلتن : بعد تقليص الموجة الأولى من تفشي فيروس كورونا، أعادت حكومتا البلدين فتح المنافذ التجارية بين إيران والعراق تدريجياً، وأخيرا، تم إعادة فتح منفذ الشيب – جذابة والمنذرية – خسروي من قبل الحكومة العراقية، وبهذا أعيد فتح جميع الحدود التجارية بين البلدين، وستعود التجارة بين إيران والعراق إلى وضعها الطبيعي في المستقبل القريب بموجب الإجراءات والبروتوكولات الصحية للبلدين.

وأضاف: إن العراق هو أحد أهم الشركاء التجاريين لإيران، وبسبب المصالح المشتركة للجانبين في التجارة الثنائية، فانه من المتوقع أن تنمو التجارة بين البلدين بشكل أسرع في الأشهر المقبلة وان تعود الى وضعها السابق قبل تفشي جائحة كورونا.

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