تنمية التعاون الثقافي بين ايران ودول منظمة ايکو

وخلال لقاء جمع بین رئيس المؤسسة الثقافة التابعة لمنظمة ايکو " سرو بختي" مع رئيس مؤسسة ردوكي الثقافية " مهدي افضلي " اكد الجانبان على ضرورة تنمية التعاون الثقافي بينهما.

واكد سروبختي على اهمية اللغة الفارسية معتبرا تخليدها من مهام المنظمة معلنا استعدادها لاقامة نشاطات مشتركة في هذا الشأن .

وصرح بختي ان ايكو و مؤسسة رودكي الثقافية بامكانهما التعاون واتخاد خطوات كبيرة في مجال الموسيقى والافلام والفنون الجميلة والتقليدية .

من جانبة اشار مدير مؤسسة رودكي الثقافية مهدي افضلي الى مهمة المؤسسة في حفظ وتوسيع اللغة الفارسية معلنا استعداد الموسسة للتعاون مع ايكو لاقامة نشاطات مشتركة في هذا المجال .

كما اعلن افضلي استعداد المؤسسة للمشاركة واستضافة احتفالات دولية خلال اسبوع الوحدة بمناسبة ميلاد الرسول الاكرم (ص) .

يذكر ان منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) تضم كل من ايران وتركيا وباكستان وافغانستان وجمهورية اذربايجان وكازاخستان وتركمانستان وقرقيزيا وازبكستان وطاجيكستان.

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