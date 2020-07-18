١٨‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١:٣٦ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83859561
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تنمية التعاون الثقافي بين ايران ودول منظمة ايکو

تنمية التعاون الثقافي بين ايران ودول منظمة ايکو

طهران / 18 تموز/ يوليو/ ارنا – اكد رئيس المؤسسة الثقافية التابعة لمنظمة ايکو على تنمية التعاون الثقافي بين المنظمة وايران خاصة في مجالات الموسيقى والافلام والفنون التقليدية .

وخلال لقاء جمع  بین رئيس المؤسسة الثقافة التابعة لمنظمة ايکو " سرو بختي" مع رئيس مؤسسة ردوكي الثقافية " مهدي افضلي " اكد الجانبان على ضرورة تنمية التعاون الثقافي بينهما.
واكد سروبختي على اهمية اللغة الفارسية معتبرا تخليدها من مهام المنظمة معلنا استعدادها لاقامة نشاطات مشتركة في هذا الشأن .

وصرح بختي ان ايكو  و مؤسسة رودكي الثقافية بامكانهما التعاون واتخاد خطوات كبيرة في مجال الموسيقى والافلام والفنون الجميلة والتقليدية .

من جانبة اشار مدير مؤسسة رودكي الثقافية مهدي افضلي الى مهمة المؤسسة في حفظ وتوسيع اللغة الفارسية معلنا استعداد الموسسة للتعاون مع ايكو لاقامة نشاطات مشتركة في هذا المجال .

كما اعلن افضلي استعداد المؤسسة للمشاركة واستضافة احتفالات دولية خلال اسبوع الوحدة بمناسبة ميلاد الرسول الاكرم (ص) .
يذكر ان منظمة التعاون الاقتصادي (ايكو) تضم كل من ايران وتركيا وباكستان وافغانستان وجمهورية اذربايجان وكازاخستان وتركمانستان وقرقيزيا وازبكستان وطاجيكستان.

انتهى**م م**

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