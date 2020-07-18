عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 13 الفا و979 شخصا

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم السبت انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2166 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 271 الفا و 606 حالة لغاية الان بينهم 3529 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 235 الفا و300 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 188 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 13 الاف و979 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و123 الف و 518 شخص خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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