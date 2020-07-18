١٨‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٢:٤٠ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83859718
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عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 13 الفا و979 شخصا

عدد ضحايا كورونا في إيران بلغ 13 الفا و979 شخصا

طهران /18 تموز/ يوليو/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم السبت 271 الفا و606 شخصا، وبوفاة 188 شخصا اخر خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 13 الفا و979 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم السبت انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2166 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 271 الفا و 606 حالة لغاية الان بينهم 3529 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 235 الفا  و300 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 188 شخصا اخرا خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 13 الاف و979 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و123 الف و 518 شخص خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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