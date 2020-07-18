في ظل الحظر الجائر.. ايران تنضم لمصنعي غسالات الصحون

وخلال السنوات الاخيرة شهدت البلاد زيادة في تصنيع الاجهزة المنزلية حيث ان الطاقة الاسمية للانتاج تبلغ 20مليون جهاز والخطة المرسومة لهذا العام (ينتهى في 20مارس 2021) هو انتاج 12 مليون جهاز منزلي من جميع الانواع .

فخلال الاشهر الثلاثة الاولى من العام الحالي تم انتاج 207 الف و 200 جهاز تلفزيون و 200 الف و 500 غسالة ملابس بزيادة مقدارها 47.2% و 108% على التوالي مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي .

ولاول مرة تمكنت شركة محلية من انتاج غسالة صحون وبشكل كامل دون الحاجة لاستيراد قطع من الخارج حيث سيتم تصنيع 300 الف غسالة سنويا وذلك وفق الخطة المرسومة لها بحسب رئيس نقابة مصنعي الاجهزة المنزلية.

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