من هم ابرز المخرجين الايرانيين المشاركين في مهرجان المقاومة السينمائي؟

وسجل مهرجان أفلام المقاومة السينمائي خلال فترات انعقاده السابقة حضورا بارزا لمجموعة من كبار المخرجين الايرانيين، بمن فيهم المخرجان الشهيران "أحمد رضا درويش" و"رسول ملاقلی‌بور" وصاحب فيلم "بتوقيت دمشق" الايراني "ابراهيم حاتمي كيا"، و"كمال تبريزي" و"أحمد مرادبور" و"محمد بزرك نيا".

وخصص مهرجان المقاومة السينمائي خلال دورته السادسة عشر جائزة خاصة تحت عنوان "وسام رسول"، تخليدا لذكرى المخرج الراحل "رسول ملاقلي بور"، المبدع في مجال أعمال المقاومة والثورة والدفاع المقدس.

كما تتضمن فعاليات هذا المهرجان الدولي في نسخته لهذا العام أقساما جديدة بما يشمل المسابقة الرئيسية وبرامج محلية ودولية أخرى مثل : قسم سيد شهداء المقاومة الخاص (دولي) - قسم السيناريو تحت عنوان "المقاومة برواية القلم" (محلي) - قسم الدراسات السينمائية حول الثورة الاسلامية والدفاع المقدس، ونقد الأفلام والسينما (دولي)- قسم الافلام بالمعنى المطلق (دولي)، وقسم منتجي الأفلام التعبويين (محلي) بالاضافة الى قسم خاص بجائحة كورونا تحت عنوان "حماة السلامة".

جدير بالذكر ايضا، أن مهرجان أفلام المقاومة الدولي بنسخته السادسة عشرة سيعقد خلال شهري سبتمبر/أيلول و نوفمبر/تشرين الثاني 2020، بإدارة الايراني "مهدي عظیمي میرآبادي" في العاصمة طهران.

وانطلق هذا الحدث السينمائي الدولي في 1983ويعدّ أحد أقدم وأكبر المهرجانات السينمائية الايرانية والعالمية المخصّصة لسينما المقاومة والنضال ضد المحتلين لاسيما الاحتلال "الاسرائيلي"، وتشرف على تنظيمه سنويا مؤسسة "فتح" الثقافية في ايران.

انتهى**2018/ ح ع **