مسؤول : ايران تقدم خدمات مخبرية الى دول الجوار

وفي تصريحه اليوم السبت، دعا "اسدي فرد" الى تسهيل الاجراءات ذات الصلة بتوريد الخدمات المخبرية الى البلدان الاخرى؛ مؤكدا ان ذلك يسهم بشكل ملحوظ في تسويق هذه الامكانات الوطنية على الصعيد الدولي.

ولفت هذا المسؤول، الى نشاطات "الشبكة المخبرية بدائرة التكنولوجيا الستراتيجية" التابعة لرئاسة الجمهورية في ايران والتي تقوم على مدى سنوات عديدة بتقديم خدماتها العلمية والتقنية في مختلف المجالات الهندسية والتعدين والكهرباء والكيمياء والجو – فضائية والبيئة والزراعة والطب والنباتات الطبية داخل البلاد.

واوضح اسدي فرد، ان مسؤولي هذه الشبكة الوطنية وضعوا على سلّم برامجهم خلال العام الحالي، تسويق نتاجاتهم لدى الاسواق العالمية ولاسيما الدول المجاورة، وذلك في ضوء الشريحة الكبيرة من الباحثين الناشطين في هذه الدول، وبما يتيح ارضية مناسبة لتوسيع الصادرات المخبرية الايرانية الى تلك الدول.

انتهى ** ح ع