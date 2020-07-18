ظريف سيجري مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين

وافادت وكالة الجمهورية الاسلامية للانباء، ان ظريف سيتجه والوفد السياسي المرافق له صباح يوم غد الاحد الى العاصمة العراقية بغداد، لبحث آليات توسيع العلاقات الثنائية وتنفيذ وثائق التعاون السابقة بين البلدين.

وبحسب هذا التقرير، سيلتقي وزير الخارجية الايراني في بغداد بنظيره العراقي "فؤاد حسن" ويشارك في المؤتمر الصحفي المشترك معه، ومن ثم سيتجه الى القصر الحكومي لاجراء مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" حول تنمية العلاقات الستراتيجية بين البلدين.

وعقب هذا اللقاء، سيلقتي ظريف برئيس الجمهورية العراقي "برهم صالح" في قصر الرئاسي؛ باحثا معه العلاقات الثنائية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يضاف الى ذلك، مباحثات وزير الخارجية مع كل من رئيس المجلس القضائي الاعلى في العراق "فائق الزيدان" وايضا "رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي " فالح الفياض".

وفي الختام سيجري مباحثات مع رئيس مجلس النواب العراقي "محمد الحلبوسي".

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