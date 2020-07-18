١٨‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٨:٥٤ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83860083
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مسجدي : زيارة ظريف الى بغداد تهدف الى تعزيز العلاقات الايرانية - العراقية

مسجدي : زيارة ظريف الى بغداد تهدف الى تعزيز العلاقات الايرانية - العراقية

بغداد / 18 تموز / يوليو / ارنا –اكد سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية لدى العراق "ايرج مسجدي" : ان زيارة وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" الى بغداد تاتي في سياق تعزيز العلاقات بين البلدين.

واضاف مسجدي في تغريدة له اليوم : ان هذه الزيارة تهدف الى تمتين العلاقات والاواصر الستراتيجية في كافة المجالات بين العراق وايران.

علما ان وزير الخارجية الايراني سيتجه والوفد السياسي المرافق له، صباح يوم غد الاحد، الى العاصمة العراقية بغداد لبحث آليات توسيع العلاقات الثنائية وتنفيذ وثائق التعاون المبرمة في وقت سابق بين البلدين.

وافادت السفارة الايرانية لدى العراق في هذا الخصوص اليوم، ان ظريف سيلتقي خلال زيارته غدا (الاحد) الى العراق بـ 6 من كبار الشخصيات والمسؤولين في هذا البلد.

وبحسب هذا التقرير، سيجري وزير الخارجية الايراني مباحثات، بداية مع نظيره العراقي "فؤاد حسين" ومن ثم يلتقي برئيس الوزراء "مصطفى الكاظمي" ورئيس الجمهورية " برهم صالح" وايضا رئيس المجلس القضائي الاعلى في العراق "فائق زيدان" كما رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي "فالح الفياض" وبالتالي رئيس مجلس النواب في هذا البلد "محمد الحلبوسي".

انتهى ** ح ع

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