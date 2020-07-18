برسبوليس على اعتاب الاحتفاظ بلقب الدوري الايراني للمرة الرابعة على التوالي

وفي هذه المباراة التي جرت مساء اليوم السبت في استاد "آزادي" بطهران في اطار المرحلة 25 من الدوري الايراني الممتاز تمكن برسبوليس من الفوز على فولاد خوزستان 1-0 بهدف جاء بتوقيع سيامك نعمتي في الدقيقة 67 من المباراة.

وبهذا الفوز رفع برسبوليس رصيده الى 59 نقطة في الصدارة وهو الان بحاجة الى نقطة واحدة فقط من 5 مباريات لضمان احتفاظه باللقب للمرة الرابعة على التوالي فيما تجمد رصيد فولاد عند 39 نقطة في المركز السادس.

وياتي تراكتور سازي في المرتبة الثانية برصيد 44 نقطة ومن ثم سباهان 42 وشهر خودرو 42 واستقلال طهران 41 نقطة وله مباراة مؤجلة.

انتهى ** 2342