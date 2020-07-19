إدانة فلسطينية لحذف شركتي آبل وجوجل فلسطين من خرائطهما الدولية

واعتبرت الحركتان حذف فلسطين من خرائطهما انحياز لرواية الاحتلال الصهيوني.

وقالت حركة المقاومة الإسلامية حماس إن قيام شركتي "جوجل" و"آبل" الأمريكيتين بشطب فلسطين من خرائطهما الدولية خطوة "مخالفة للقوانين والقرارات الدولية والإنسانية".

وقال المتحدث باسم الحركة حازم قاسم، إن هذه "الخطوة تشكل انحيازًا لرواية الاحتلال الصهيوني، وإنكارا للحقائق التاريخية".

وأضاف قاسم أن شطب دولة فلسطين من الخرائط الدولية "سيشجع الاحتلال على مواصلة انتهاكه للقوانين والقرارات الدولية".

وأردف "هذا السلوك مخالف للقوانين والقرارات الدولية والإنسانية".

بدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن هذا الإجراء هو محاولة يائسة لن تغير من الحقيقة شيئاً، ففلسطين في وعي الشعوب والأمم باقية متجذرة لن تمحى بإجراء باطل منافق.

ووجهت التحية للنشطاء الأحرار الذين عبروا عن رفضهم لهذا الإجراء الباطل، ونشروا خارطة فلسطين التاريخية على شبكات التواصل الاجتماعي، وأظهروا رفضهم التام للإجراء العنصري من قبل الشركتين، الأمر الذي دلل على مستوى الوعي والإيمان بعدالة القضية الفلسطينية وصحوة الأحرار لحجم المؤامرات التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وقناعتهم برواية الحق الفلسطيني في مواجهة الباطل.

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