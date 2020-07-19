ظريف يصل الى بغداد

وسيلتقي ظريف في بغداد بنظيره العراقي "فؤاد حسين" ويشارك في المؤتمر الصحفي المشترك معه، ومن ثم سيتجه الى القصر الحكومي لاجراء مباحثات مع رئيس الوزراء العراقي "مصطفى الكاظمي" حول تنمية العلاقات الستراتيجية بين البلدين.

و من المقرر أن يلتقي ظريف رئيس الجمهورية العراقي "برهم صالح" في القصر الرئاسي و يبحث معه العلاقات الثنائية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

يضاف الى ذلك، مباحثات وزير الخارجية مع كل من رئيس المجلس القضائي الاعلى في العراق "فائق زيدان" وايضا "رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي " فالح الفياض".

وفي الختام سيجري مباحثات مع رئيس مجلس النواب العراقي "محمد الحلبوسي".

وكان المتحدث باسم الخارجية الايرانية قد اعلن يوم امس السبت ان الزيارة تاتي في اطار تنمية العلاقات بين العراق وايران والاستفادة من الفرص المتاحة في اطار مصالح البلدين .

وسيزور ظريف عصر اليوم الاحد اقليم كردستان العراق للقاء المسؤولين هناك والتباحث معهم .

وهذه الزيارة الرابعة لظريف الى العراق منذ توليه المنصب .

انتهى**م م