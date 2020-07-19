ظريف في بغداد : سنبحث في ملف شهادة الفريق سليماني مع المسؤولين العراقيين

ولدى وصوله مطار بغداد ، أعرب ظريف في حديث مع الصحفيين عن سروره لزيارة بغداد بعد تشكيل الحكومة الجديدة خاصة وأن زيارته تسبق زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الى طهران والتي ستجري بعد غد الثلاثاء ، موضحا أن زيارته لبغداد جاءت بناء على ترتيبات سابقة ولاعلاقة لها بزيارة الكاظمي للسعودية ثم إيران.

واضاف ظريف ان الهدف من زيارته هو متابعة تنفيذ الاتفاقيات السابقة التي وقعت بين البلدين اثناء زيارة الرئيس روحاني الى بغداد في 11 مارس 2019، مشيرا الى انه سيلتقي الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء ورئيسي البرلمان والسلطة القضائية ، كما سيجري محادثات مع نظيره العراقي.

كما أكد ظريف أنه سيلتقي رئيس هيئة الحشد الشعبي وعدد من السياسيين العراقيين.

واوضح ظريف انه سيبحث مع المسؤولين العراقيين تطورات المنطقة وجرائم امريكا ومن بينها اغتيال الفريق قاسم سليماني وابو مهدي المهندس ورفاقهما، كما سيبحث التعاون الأقليمي ومواضيع اخرى.

هذا وقد توقف ظريف في مكان استشهاد الفريق سليماني ورفاقه قرب مطار بغداد وقرأ سورة الفاتحة على ارواح الشهداء.

وسيتوجه ظريف بعد ظهر اليوم الى أقليم كردستان العراق بدعوة من رئيس الأقليم نيجرفان بارزاني لبحث العلاقات بين ايران والأقليم.

يذكر ان ظريف توجه الى العراق على راس وفد سياسي في زيارة لبغداد واربيل تستغرق يوما واحدا.

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