المصارع المخضرم الإيراني يلبي دعوة ربه

وكان أبوالملوكي أول مدرب في تاريخ المصارعة الإيرانية الحرة في المسابقات العالمية بالإضافة إلى التدريب كان أيضًا أحد الشخصيات البارزة في هذا المجال في الأمور الإدارية والتنفيذية وحتى التحكيمية.

في الواقع يمكننا أن نصف ابوالملوكي باعتباره كنزًا فی الریاضة في إيران والذي قدم خدمات قيمة للرياضة والمجتمع في عصره.

وحكم ابوالملوكي في بطولة العالم 1951 في هلسنكي فنلندا وفي أولمبياد ملبورن 1956 مع مهدي نيخو ، وفي أولمبياد روما 1960 مع حميدي ونيكخو. وفي العديد من المنافسات المحلية الحساسة ، مثل المباراة بين فرق المصارعة في نادي نيرو راستي والفريق الإيطالي في عام 1950في طهران ، وحكم في أولمبياد ملبورن 1958 ومسابقات المصارعة الحرة الوطنية في قاعة بارك شهر برفقة الاستاذ بلور.

وكان أبو الملوكي أيضًا عمدة القرية الأولمبية من 1975 إلى 1979 ، وبعد ذلك قام بالتحكيم للمصارعة.

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