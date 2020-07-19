ظريف : العراق قادر على لعب دور مهم في استقرار أمن الخليج الفارسي

بين ظريف ذلك في حوار خاص مع ارنا عند وصوله مطار بغداد صباح اليوم الاحد قائلا،نظرا لتشكيل الحكومة العراقية والاستقرار الحاصل في البلد فإن العراق بإمكانه المشاركة في الترتيبات الامنية في الخليج الفارسي ولعب دور مهم في هذا الشأن .

واعتبر هذا الامر من القضايا التي سيبحثها في بغداد مع المسؤولين فيها واضاف ان الجمهورية الاسلامية لطالما كانت تؤكد على التعاون الاقليمي وقدمت مقترحات متنوعة بهذا الشأن واخيرها كان مشروع " سلام هرمز" او " مشروع الامل " الذي قدمه الرئيس روحاني .

وفيما يتعلق بتزامن زيارته لبغداد مع الزيارة الاقليمية لرئيس وزراء العراق الى كل من السعودية والجمهورية الاسلامية قال ظريف ان ترتيبات زيارته الى بغداد كانت معدة سابقا وقبل اعداد زيارة السيد الكاظمي للرياض وطهران .

وبين عدم ارتباط الزيارتين ببعضهما وقال انها فرصة جيدة لتنسيق اكثر قبل الزيارة الاقليمية لرئيس وزراء العراق .

ووصل وزير خارجية الایراني محمد جواد ظريف اليوم الاحد على رأس وفد سياسي العاصمة العراقية بغداد، لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين.

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