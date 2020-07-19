اللاعب الايراني " غفوري " مرشحا كأفضل مدافع لدوري ابطال اسيا 2018

قام الاتحاد الاسيوي لكرة القدم باستطلاع لانتخاب افضل مدافع لدوري ابطال اسيا 2018 حيث كان من بين الاسماء لاعب فريق استقلال الايراني الكابتن " وريا غفوري ".

وجاء في تقرير الاتحاد الاسيوي ان وريا غفوري شارك مع فريقة في جميع 10 مباريات لفريق استقلال حيث تأهل الفريق لربع النهائي في دوري ابطال اسيا 2018 . لعب غفوري دورا مهما في انتصارات فريقه فهو سجل هدفين في مرمى الهلال السعودي.

ويتنافس غفوري على لقب افضل مدافع في ابطال اسيا 2018 مع كل من " لي يونغ " من كوريا الجنوبية و " كوكي انواي " من اليابان و" لين بنغ " من الصين .

انتهى**م م**