١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١٢:٣١ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83860688
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اللاعب الايراني " غفوري " مرشحا كأفضل مدافع لدوري ابطال اسيا 2018

اللاعب الايراني " غفوري " مرشحا كأفضل مدافع لدوري ابطال اسيا 2018

طهران / 19 تموز/ يوليو/ ارنا – تم ترشيح اللاعب الايراني " وريا غفوري " كأفضل مدافع لدوري ابطال اسيا لعام 2018 .

قام الاتحاد الاسيوي لكرة القدم باستطلاع لانتخاب افضل مدافع لدوري ابطال اسيا 2018 حيث كان من بين الاسماء لاعب فريق استقلال الايراني الكابتن " وريا غفوري ".

وجاء في تقرير الاتحاد الاسيوي ان وريا غفوري شارك مع فريقة في جميع 10 مباريات لفريق استقلال حيث تأهل الفريق لربع النهائي في دوري ابطال اسيا 2018  . لعب غفوري دورا مهما في انتصارات فريقه فهو سجل هدفين في مرمى الهلال السعودي.

ويتنافس غفوري على لقب افضل مدافع في ابطال اسيا 2018 مع كل من " لي يونغ " من كوريا الجنوبية و " كوكي انواي " من اليابان و" لين بنغ " من الصين .

انتهى**م م**

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