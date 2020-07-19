ظريف يلتقي رئيس الوزراء العراقي

وافادت ارنا ان اللقاء حضره سفير الجمهورية الاسلامية لدى بغداد ايرج مسجدي حيث بحث الجانبان العلاقات الثنانية وسبل تنميتها .

كما بحث ظريف مع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي احدث المتغيرات الاقليمية والعالمية والاوضاع في العراق .

ووصل وزير خارجية الایراني محمد جواد ظريف اليوم الاحد على رأس وفد سياسي العاصمة العراقية بغداد، لاجراء محادثات مع كبار المسؤولين العراقيين.

والتقى وزيرالخارجية الايراني في بغداد بنظيره العراقي "فؤاد حسين" وبحث معه حول تنمية العلاقات الستراتيجية بين البلدين.

و سيلقتي ظريف برئيس الجمهورية العراقي "برهم صالح" في قصر الرئاسي؛ باحثا معه العلاقات الثنائية وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

يضاف الى ذلك، مباحثات وزير الخارجية مع كل من رئيس المجلس القضائي الاعلى في العراق "فائق زيدان" وايضا "رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي " فالح الفياض".

وفي الختام سيجري مباحثات مع رئيس مجلس النواب العراقي "محمد الحلبوسي".

وسيزور ظريف عصر اليوم الاحد اقليم كردستان العراق للقاء المسؤولين هناك والتباحث معهم حول مختلف القضايا .

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