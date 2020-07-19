١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ١:٣٧ م
رقم الصحفي: 1870
رمز الخبر: 83860832
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مساعد وزير الخارجية : تسليم جزر او اعطاء امتيازات ,غير مطروح بتاتا في وثيقة التعاون بين ايران والصين

مساعد وزير الخارجية : تسليم جزر او اعطاء امتيازات ,غير مطروح بتاتا في وثيقة التعاون بين ايران والصين

طهران / 19 تموز/ يوليو/ ارنا – اكد مساعد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية على ان وثيقة التعاون بين ايران والصين ( 25 عاما) هي وثيقة تعاون الربح – الربح للطرفين نافيا طرح مسئلة تسليم جزر او اعطاء امتيازات للصين بموجب الوثيقة .

وقال " غلامرضا انصاري " اليوم الاحد فيما يتعلق بوثيقة التعاون 25 عاما بين ايران والصين ان هكذا كلام تتداوله بعض الوكالات وهو عار عن الصحة مشددا ان الوثيقة لاتتضمن تسليم جزر او اعطاء امتيازات للصين .

واكد انصاري على ان الجمهورية الاسلامية و انطلاقا من ثقلها ومكانتها لن تسمح لاحد ان يتفاوض معها لطرح مثل هذا الطلب , فهذا الامر لايمكن قبوله من قبل الجمهورية الاسلامية وهو غير موجود بتاتا .

ونوه انصاري الى ان ايران تسعى لتعاون على اساس الربح- الربح مع الصين وان هذا الامر نتعامل بموجبه مع اغلب الدول التي تربطنا معها علاقات ودية ومتقاربة . فأننا نسعى لتفاهم استراتيجي مع الدول الصديقة .

انتهى**م م**

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