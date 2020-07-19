ظريف يلتقي العامري في بغداد

وبحث ظريف والعامري في اللقاء، مختلف القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ومتابعة استشهاد قادة المقاومة، ومكافحة الإرهاب ، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وسنوافيكم لاحقا بتفاصيل اللقاء.
انتهى** 2344
بغداد / 19 تموز/ يوليو/ ارنا - التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الاحد في بغداد رئيس تحالف الفتح في مجلس النواب العراقي هادي العامري.
وبحث ظريف والعامري في اللقاء، مختلف القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ومتابعة استشهاد قادة المقاومة، ومكافحة الإرهاب ، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وسنوافيكم لاحقا بتفاصيل اللقاء.
انتهى** 2344
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