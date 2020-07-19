١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٢:٢١ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83860923
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ظريف يلتقي العامري في بغداد

ظريف يلتقي العامري في بغداد

بغداد / 19 تموز/ يوليو/ ارنا - التقى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف اليوم الاحد في بغداد رئيس تحالف الفتح في مجلس النواب العراقي هادي العامري.

وبحث ظريف والعامري في اللقاء، مختلف القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية، ومتابعة استشهاد قادة المقاومة، ومكافحة الإرهاب ، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وسنوافيكم لاحقا بتفاصيل اللقاء.

انتهى** 2344

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