١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٢:٣٦ م
رقم الصحفي: 2458
رمز الخبر: 83860940
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تسجيل 209 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

تسجيل 209 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

طهران / 19 تموز/يوليو/ ارنا – اعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الايراني سيما سادات لاري بان عدد الاصابات بفيروس كورونا في البلاد، بلغ لغاية ظهر اليوم الاحد 273 الفا و656 شخصا وبوفاة 209 اشخاص اخرين خلال الساعات الـ24 الماضية بلغ عدد المتوفين في ايران 14 الفا و188 شخصا.

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاحد، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2182 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 273 الفا و 656 حالة لغاية الان بينهم 3556 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 237 الفا و788 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 209 اشخاص اخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 14 الفا و 188 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و148 الفا و999 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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