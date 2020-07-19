تسجيل 209 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيران

واضافت سادات لاري في تصريحها الصحفي اليوم الاحد، انه تم خلال الساعات الـ 24 الماضية تسجيل 2182 حالة جديدة للاصابة بفيروس كورونا ليرتفع اجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد الى 273 الفا و 656 حالة لغاية الان بينهم 3556 في وضع حرج.

واضافت، ان عدد المتعافين من الفيروس بلغ 237 الفا و788 شخصا لغاية الان، ولكن للاسف توفي 209 اشخاص اخرين خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع عدد المتوفين جراء الاصابة بالفيروس الى 14 الفا و 188 شخصا.

كما أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة، ان مليونين و148 الفا و999 شخصا خضعوا لفحص الکشف عن الاصابة بفیروس "کوفید 19" فی انحاء البلاد حتى الان.

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