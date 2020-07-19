عراقجي : طالبان لايمتلك مكتبا في ايران

واضاف : لقد بانت الحقيقة بأن امريكا التي تدعي انها "حليفة افغانستان" تجري مفاوضات مع طالبان حول مستقبل هذا البلد.

وردّا على سؤال حول ما يسمى بـ "مجلس مشهد"، صرّح مساعد وزير الخارجية : ربما عمد تنظيم طالبان الى تاسيس "مجلس مشهد"، لكن ذلك لا يحظى بأي مصداقية لدينا.

وفي معرض ردّه على سؤال الموقع الاعلامي الافغاني بشان "تاريخ بدء الاتصالات بين ايران وطالبان"، قال : لقد بدأت منذ فترة، ولو اردت التطرق الى التفاصيل، فيمكن القول "عدة سنوات"، وذلك على غرار اتصالاتنا مع جميع التيارات كنّا على اتصال مع هؤلاء (طالبان) ايضا؛ استمعنا الى ارائهم كما طرحنا مواقفنا.

وتابع : الجميع يعلم من الذي انشأ طالبان وقدم الدعم اليه، ومن الذي يتعامل ويتفاوض معه حاليا؛ لقد بانت الحقيقة بان امريكا التي تدعي انها حليفة افغانستان، اجرت المفاوضات مع طالبان وتعاملت معه، نحن لا تربطنا هكذا صلة معه اطلاقا.

عراقجي صرح، ان امريكا عمدت في غياب الحكومة الافغانية، الى التفاوض رسميا مع طالبان وتعاملت معه حول مستقبل افغانستان.

ونفى مساعد وزير الخارجية الايراني، المزاعم حول "دعم ايران لطالبان" جملة وتفصيلا؛ محذرا من نوايا الجهات التي تروّج لهذه الشائعات.

يذكر ان مساعد وزير الخارجية الايراني سيد عباس عراقجي يجري على راس وفد رفيع زيارة لافغانستان حاليا، لمتابعة الاتفاقات المبرمة خلال زيارة وزير الخارجية الافغاني بالوكالة الى طهران، ولاسيما حسم وثيقة التعاون الشامل والستراتيجي بين البلدين.

انتهى ** ح ع