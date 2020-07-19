ظريف يلتقي برئيس تيار الحكمة الوطني

واستعرض الجانبان خلال اللقاء، القضايا الراهنة في العراق ومشاكل هذا البلد في مختلف المجالات بما فيها الازمة الاقتصادية وانخفاض عائدات النفط وفيروس كورونا، الى جانب الوضع السياسي وآخر التطورات في المنطقة.
يتبع ...** ح ع
بغداد / 19 تموز/ يوليو / ارنا – التقى وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، خلال زيارته الحالية للعراق، اليوم الاحد برئيس تيار الحكمة الوطني العراقي "سيد عمار الحكيم".
واستعرض الجانبان خلال اللقاء، القضايا الراهنة في العراق ومشاكل هذا البلد في مختلف المجالات بما فيها الازمة الاقتصادية وانخفاض عائدات النفط وفيروس كورونا، الى جانب الوضع السياسي وآخر التطورات في المنطقة.
يتبع ...** ح ع
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