ظريف يلتقي برئيس تيار الحكمة الوطني

موسكو/ 18 تموز/ يوليو/ ارنا - أعتبر رئيس اكاديمية الدراسات الجيوسياسية الروسية ليونيد ايفاشوف ، أن اصرار الولايات المتحدة على تمديد الحظر التسليحي على إيران يتنافى مع بنود الاتفاق النووي، مضيفا أن تصاعد التوتر في المنطقة هو من ضمن المخطط الأمريكي لبيع مزيد من السلاح لدول منطقة الشرق الأوسط.