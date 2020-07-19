ظريف : زيارة الكاظمي الى طهران فرصة مميّزة لتنمية العلاقات بين ايران والعراق

جاء ذلك خلال اللقاء بين ظريف، الذي يزور بغداد حاليا، مع رئيس المجلس القضائي الاعلى في العراق "فائق زيدان".

واضاف وزير الخارجية، ان هذه الزيارة تتيح فرصة مواتية لمتابعة الاتفاقات المبرمة بين طهران وبغداد خلال زيارة الرئيس روحاني في 2019 الى العراق.

كما اعرب عن امله في نجاح زيارة رئيس الوزراء العراقي، المرتقبة يوم الثلاثاء القادم، وبما يسهم في تحقيق مصالح شعبي البلدين الصديقين.

الى ذلك، اشاد رئيس المجلس القضائي العراقي بمواقف الجمهورية الاسلامية الايرانية المساندة للعراق وشعبه؛ واصفا علاقات بلاده مع ايران بانها مهمة للغاية.

واكد "زيدان" خلال اللقاء مع ظريف اليوم، ان ايران والعراق لديهما قواسم مشتركة كثيرة ينبغي الانطلاق منها لتنمية العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الثنائية.

يذكر، ان "تظافر الجهود بين ايران والعراق لمتابعة الملف القانوني لواقعة اغتيال قادة المقاومة الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس"، شكّل المحور الرئيسي لمحادثات الجانبين في هذا اللقاء.

انتهى ** ح ع