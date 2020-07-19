ظريف يبحث والفياض في ملف اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس

وافاد مراسل "ارنا" من بغداد، ان الفياض اثنى خلال اللقاء مع ظريف على مساعدات الجمهورية الاسلامية الايرانية لبلاده خلال فترة احتلال داعش ومرحلة ما بعد القضاء على هذه الجماعة الارهابية.

واكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، ان موقف ايران المساند للعشب العراقي ودور الفريق الشهيد قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس الرئيسي في هزيمة داعش، سيخلدان في تاريخ العراق الى الابد.

الى ذلك، نوّه ظريف بفتح ملف قضائي لدى المحافل الدولية من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية، حول جريمة الاغتيال الارهابي الذي نفذها الكيان الامريكي بحق قائدي المقاومة الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس؛ قائلا : اننا نتابع هذا الامر بجدّ.

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