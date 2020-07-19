١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٦:٥١ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83862236
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ظريف يبحث والفياض في ملف اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس

ظريف يبحث والفياض في ملف اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس

بغداد / 19 تموز / يوليو / ارنا – التقى وزير الخارجية "محمد جواد ظريف" برئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي "فالح الفياض" عصر اليوم الاحد، حيث استعرض الجانبان آخر التطورات على صعيد العلاقات الثنائية ومتابعة واقعة اغتيال قائدي النصر والمقاومة الشهيدين "الحاج قاسم سليماني" و"ابومهدي المهندس"، وقرار الحكومة والشعب والبرلمان العراقي القاضي بانسحاب القوات الامريكية من هذا البلد، وغيرها من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

وافاد مراسل "ارنا" من بغداد، ان الفياض اثنى خلال اللقاء مع ظريف على مساعدات الجمهورية الاسلامية الايرانية لبلاده خلال فترة احتلال داعش ومرحلة ما بعد القضاء على هذه الجماعة الارهابية.

واكد رئيس هيئة الحشد الشعبي، ان موقف ايران المساند للعشب العراقي ودور الفريق الشهيد قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس الرئيسي في هزيمة داعش، سيخلدان في تاريخ العراق الى الابد.

الى ذلك، نوّه ظريف بفتح ملف قضائي لدى المحافل الدولية من قبل الجمهورية الاسلامية الايرانية، حول جريمة الاغتيال الارهابي الذي نفذها الكيان الامريكي بحق قائدي المقاومة الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد ابو مهدي المهندس؛ قائلا : اننا نتابع هذا الامر بجدّ.

انتهى ** ح ع

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