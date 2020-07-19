مسؤول : البرلمان يؤكد على تعزيز دور الدفاع المدني في مواجهة التهديدات

واوضح عموئي في تصريح لمراسل "ارنا" اليوم الاحد، ان اجتماع لجنة الامن القومي والسياسة الخارجية اليوم، استعرض بحضور "جلالي" رزمة من الاجراءات غير العسكرية التي تقوم بها منظمة الدفاع المدني الوطنية لصون البلاد امام هذه التهديدات.

ونوه المسؤول البرلماني، الى تاسيس مقرات عديدة والاجراءات المتخذة في اطارها لسد ثغرات البلاد امام المخاطر الراهنة؛ مؤكدا في الوقت نفسه ان هناك تهديدات اخرى، يتعيّن في ضوئها تعزيز الدور القانوني لمنظمة الدفاع المدني الوطنية من اجل التصدي لها.

وتابع، ان البلاد بحاجة الى تعزيز دور الدفاع المدني في مواجهة التهديدات الاشعاعية، مثل التلوث النووي، وايضا معالجة الثغرات في البنى التحتية وعلى سبيل المثال الشبكات العامة لتوزيع الغاز والكهرباء والاتصالات.

انتهى ** ح ع