١٩‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٨:٢٨ م
رقم الصحفي: 2460
رمز الخبر: 83862304
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ظريف يغادر بغداد متجها الى اربيل

ظريف يغادر بغداد متجها الى اربيل

بغداد / 19 تموز / يوليو / ارنا – غادر وزير الخارجية "محمد جواد ظريف"، بغداد عصر اليوم الاحد، في ختام زيارته التي استغرقت يوما واحدا للعاصمة العراقية، متجها الى اربيل.

وتأتي زيارة ظريف الى اربيل، بدعوة رسمية من رئيس حكومة اقليم كردستان العراقي "نيجرفان بارزاني"، وبهدف اجراء مباحثات مع كبار مسؤولي الاقليم حول تنمية العلاقات بين كردستان العراق والجمهورية الاسلامية الايرانية.

ويرافق وزير الخارجية خلال زيارته الى كردستان العراق، السفير الايراني في بغداد "ايرج مسجدي".

وكان وزير الخارجية الايراني التقى في بغداد بكل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء العراقيين الى جانب عدد من كبار المسؤولين في هذا البلد، وبما يشمل وزير الخارجية ورئيس مجلس النواب ورئيس المجلس القضائي الاعلى ورئيس هيئة الحشد الشعبي ورئيس ائتلاف الفتح وزعيم تيار الحكمة الوطني؛ باحثا معهم في سبل تنمية العلاقات الثنائية بين البلدين واخر التطورات على الصعيدين الاقليمي والدولي.

يذكر ان الوفد السياسي الذي يرافق ظريف خلال زيارته الحالية للعراق، يضم المتحدث باسم الخارجية الايرانية "سيد عباس موسوي" وعددا من كبار المسؤولين في هذه الوزارة.

انتهى ** ح ع

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