ظريف يجري جولتين من المحادثات مع رئيس اقليم كردستان العراق

واجتمع ظريف ونيجيرفان بارزاني رسميا وبحضور وفدي الجانبين ومن ثم اجريا محادثات خاصة حول اوضاع العراق الداخلية والقضايا الاقليمية.

وتناولت المحادثات ايضا تطوير العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات خاصة الاقتصادية منها.

ومن المقرر ان يلتقي وزير الخارجية الايراني خلال زيارته الى اربيل رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني وزعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني.

ويرافق السفير الايراني لدى بغداد إيرج مسجدي، وزير الخارجية محمد جواد ظريف في زيارته إلى كردستان العراق.

وكان ظريف قد التقى في بغداد الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ووزير الخارجية فؤاد حسين ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس تحالف الفتح هادي العامري وزعيم تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم حيث بحث معهم حول تطوير العلاقات الثنائية واخر تطورات المنطقة والعالم.

كما ناقش ظريف في بغداد حول العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والطاقوية.

وتباحث وزير الخارجية الايراني حول جريمة اميركا في اغتيال الشهيدين الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ومرافقيهما.

وكان ظريف قد وصل صباح اليوم الاحد الى بغداد على راس وفد سياسي بهدف توسيع وتعزيز العلاقات الثنائية.

ويرافق وزير الخارجية الايراني في هذه الزيارة المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.

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