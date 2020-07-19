عراقجي: نشك في نوايا اميركا في مسيرة السلام بافغانستان

وقال عراقجي في حوار مع قناة "طلوع نيوز" الافغانية، ان طهران ليست معارضة للسلام في افغانستان الا ان ما اطلقته اميركا مع طالبان هو مجرد صفقة.

واكد مساعد الخارجية الايرانية بان مسيرة السلام يجب ان تمر عبر المفاوضات بين الفئات الافغانية الا ان هنالك عوامل مختلفة تجعل ايران تشعر بالاحباط من برنامج السلام لاميركا مع طالبان واضاف، اننا نعتقد بانه لا ينبغي الثقة باميركا وان تواجدها خطير في المنطقة ومن شانه ان يؤدي للكثير من الخلافات فيها.

واضاف، ان اميركا تعاطت مع طالبان ودخلت في مفاوضات ووقعت معها اتفاق سلام بغياب الحكومة الافغانية في حين تدّعي بانها داعمة وحليفة لهذه الحكومة.

يتبع