ظريف: ايران ترغب دوما بوجود علاقات جيدة بين بغداد واربيل

وخلال لقائه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق مسعود بارزاني مساء الاحد في اربيل، اكد ظريف اهمية السيادة الوطنية للعراق، داعيا الى علاقات شاملة مع هذا البلد.

من جانبه اشار زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني في العراق الى الاواصر الراسخة بين الشعبين الايراني والعراقي، مشيدا بالدور الذي لا يُنسى للقائد الشهيد سليماني في دحر تنظيم داعش الارهابي.

وكان ظريف قد وصل الى اربيل مساء الاحد قادما من بغداد التي بدا زيارته لها صباحا حيث التقى الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ووزير الخارجية فؤاد حسين ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس تحالف الفتح هادي العامري وزعيم تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم حيث بحث معهم حول تطوير العلاقات الثنائية واخر تطورات المنطقة والعالم.

كما ناقش ظريف في بغداد حول العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والطاقوية.

وتباحث وزير الخارجية الايراني حول جريمة اميركا في اغتيال الشهيدين الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ومرافقيهما.

ويرافق وزير الخارجية الايراني في هذه الزيارة المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.

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