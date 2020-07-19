قائد شرطة خوزستان: تم اعتقال المحرضين لاقامة تجمع غير قانوني في بهبهان

وقال العميد عباس زادة في تصريح ادلى به لوكالة "ارنا" مساء الاحد ان مجموعة من الافراد في بهبهان تجمعوا مساء الخميس بذريعة الغلاء واطلقوا شعارات مناهضة للدولة.

واضاف، انه وبعد حضور قوات الشرطة والقوات الامنية والتعبئة في الوقت المناسب والمواطنين الواعين تفرق الافراد المشاركون في التجمع من دون وقوع اضرار مادية وبشرية.

واوضح بانه تم رصد واعتقال جميع المحرضين الداعين لاقامة التجمع المذكور وقال، ان الهدوء عاد الى المدينة في الليلة ذاتها وان القوات الامنية سيطرت على الوضع وليست هنالك اي مشكلة في المدينة.

واشار الى ان حشدا كبيرا من المواطنين وفي مبادرة عفوية نظموا مساء الجمعة مسيرة ادانوا فيها التجمع المناهض والشعارات التي اطلقت فيه.

انتهى ** 2342