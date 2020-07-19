ظريف ومسرور بارزاني يبحثان بشان تطوير العلاقات بين طهران واربيل

وفي هذا اللقاء الذي جرى مساء الاحد تباحث ظريف ومسرور بارزاني حول سبل تطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الجمهورية الاسلامية الايرانية واقليم كردستان العراق.

وتباحث الجانبان كذلك حول القضايا الثنائية والاقليمية ذات الاهتمام المشترك فضلا عن الامور المتعلقة بفيروس كورونا وتقديم الدعم والخبرات من جانب ايران لمكافحة المرض.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل الى اربيل مساء الاحد واجرى جولتين من المحادثات مع رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني كما التقى زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني العراقي مسعود بارزاني.

يذكر ان ظريف كان قد وصل الى بغداد صباح الاحد في زيارة مكثفة اجرى خلالها محادثات مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ووزير الخارجية فؤاد حسين ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس تحالف الفتح هادي العامري وزعيم تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم حيث بحث معهم حول تطوير العلاقات الثنائية واخر تطورات المنطقة والعالم.

كما ناقش ظريف في بغداد حول العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والطاقوية.

وتباحث وزير الخارجية الايراني حول جريمة اميركا في اغتيال الشهيدين الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ومرافقيهما.

ويرافق وزير الخارجية الايراني في هذه الزيارة المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.

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