٢٠‏/٠٧‏/٢٠٢٠ ٣:٠٠ ص
رقم الصحفي: 2461
رمز الخبر: 83862481
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محافظ البنك المركزي: الاستقرار سيعود الى سوق العملة الاجنبية قريبا

محافظ البنك المركزي: الاستقرار سيعود الى سوق العملة الاجنبية قريبا

طهران / 20 تموز / يوليو /ارنا- اعلن محافظ البنك المركزي الايراني عبدالناصر همتي ان الاجراءات الجاري تنفيذها حاليا ستسهم تدريجيا في اعادة الاستقرار الى سوق العملة الأجنبية خلال الايام القادمة.

وكتب همتي في صفحته على "إنستجرام" مساء الأحد، ان‌ التصور بأن البنك المركزي والحكومة لا يتخذان إجراءات للسيطرة على سوق العملة الاجنبية أو انهما يعملان على رفع سعر الصرف لمعالجة العجز او لدواع اخرى، لا أساس له وهو تصور خاطئ تمامًا.

واضاف همتي، ان التعليمات الجديدة حول كيفية إعادة العملة الصعبة إلى عجلة الاقتصاد وتوفير عملة الاستيراد للبلاد دخلت حيز التنفيذ منذ عدة ايام وان هذه التعليمات سوف تسد الطريق عمليا امام تزايد الطلب بشكل غير طبيعي وباقي اشكال الاستغلال.

وقال همتي انه يتوقع من المصدرين ان يعرضوا عملاتهم بأسعار معقولة في السوق خلال الأيام المتبقية من مهلة الالتزام بتعهداتهم.

انتهى ** 2342

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