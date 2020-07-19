محافظ البنك المركزي: الاستقرار سيعود الى سوق العملة الاجنبية قريبا

وكتب همتي في صفحته على "إنستجرام" مساء الأحد، ان‌ التصور بأن البنك المركزي والحكومة لا يتخذان إجراءات للسيطرة على سوق العملة الاجنبية أو انهما يعملان على رفع سعر الصرف لمعالجة العجز او لدواع اخرى، لا أساس له وهو تصور خاطئ تمامًا.

واضاف همتي، ان التعليمات الجديدة حول كيفية إعادة العملة الصعبة إلى عجلة الاقتصاد وتوفير عملة الاستيراد للبلاد دخلت حيز التنفيذ منذ عدة ايام وان هذه التعليمات سوف تسد الطريق عمليا امام تزايد الطلب بشكل غير طبيعي وباقي اشكال الاستغلال.

وقال همتي انه يتوقع من المصدرين ان يعرضوا عملاتهم بأسعار معقولة في السوق خلال الأيام المتبقية من مهلة الالتزام بتعهداتهم.

انتهى ** 2342