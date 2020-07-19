نيجيرفان بارزاني: اقلیم كردستان لن ينسى مواقف ايران الداعمة في الاوقات الصعبة

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده نيجيرفان بارزاني مساء الأحد في اربيل مع وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف.

وفي المؤتمر الصحفي، قال نيجيرفان بارزاني: انه إلى جانب علاقة موغلة في القدم وتاريخية، يرتبط إقليم كردستان مع الجمهورية الإسلامية بعلاقات اقتصادية واجتماعية وثقافية وحركة تبادل تجاري واسعة النطاق.

واضاف: إن تنمية هذه العلاقات وتوسيع التعاون والشراكة بين العراق وإقليم كردستان وبين الجمهورية الإسلامية في المجالات الضرورية التي يهتم بها الجانبان مطلب دائم لإقليم كردستان، وقد عملنا على هذا باستمرار وسنمضي فيه.

وكان وزير الخارجية الايراني قد وصل الى اربيل مساء الاحد قادما من بغداد حيث اجرى جولتين من المحادثات مع رئيس اقليم كردستان العراق نيجيرفان بارزاني، كما التقى رئيس حكومة الاقليم مسرور بارزاني وزعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني.

يذكر ان ظريف كان قد وصل الى بغداد صباح الاحد في زيارة مكثفة اجرى خلالها محادثات مع الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي ووزير الخارجية فؤاد حسين ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ورئيس تحالف الفتح هادي العامري وزعيم تيار الحكمة الوطني السيد عمار الحكيم حيث بحث معهم حول تطوير العلاقات الثنائية واخر تطورات المنطقة والعالم.

كما ناقش ظريف في بغداد حول العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والثقافية والطاقوية.

وتباحث وزير الخارجية الايراني حول جريمة اميركا في اغتيال الشهيدين الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ومرافقيهما.

ويرافق وزير الخارجية الايراني في هذه الزيارة المتحدث باسم الوزارة عباس موسوي وعدد من كبار المسؤولين بالوزارة.

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