تدشين البوابة الثانية لمعبر شوشمي الحدودي بين باوة وحلبجة

وقال حاكم مدينة باوة خلال مراسم تدشين البوابة الثانية لمعبر شوشمي – طويلة انه وفق التنسيق بين المسؤولين الايرانيين ومسؤولي اقليم كردستان العراق، وبغية تسهيل وزيادة عملية التصدير، فقد تم تدشين البوابة الثانية لمعبر شوشمي.

وأضاف برويز إيده بور: نأمل أن يسهم تنوع البنية التحتية القائمة في حدود شوشمي، في عملية الاستيراد من هذه الحدود وتعزيز صادرات بلادنا إلى الدولة المجاورة.

يذكر ان نحو 150 شاحنة تعبر من معبر شوشمي – طويلة يوميا محملة بمختلف السلع التصديرية الايرانية الى اقليم كردستان العراق.

انتهى ** 2342