معبر جذابة الحدودي الايراني مع العراق يستانف نشاطه التجاري قريبا

واشار حميد سيلاوي في تصريح ادلى به لمراسل وكالة "ارنا" الاحد الى غلق معبر جذابة التجاري بعد تفشي فيروس كورونا قبل نحو 5 اشهر وقال، انه وفي ضوء حاجة المنطقة في مجال صادرات السلع فقد اجريت متابعات ومشاورات مستمرة وافقت الحكومة المركزية العراقية على اثرها على اعادة فتح هذا المعبر.

واضاف، انه تم التوصل مع المسؤولين العراقيين الى اتفاق لاعادة فتح المعبر بدءا من يوم الخميس من الاسبوع الجاري (23 تموز/يوليو) مع الالتزام بالتوصيات الصحية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا.

واوضح بان عبور الشاحنات من المعبر سيجري على مدى ايام الاسبوع.

يذكر انه تم خلال العام الماضي تصدير ما قيمته 700 مليون دولار من السلع غير النفطية وغالبيتها من الاسمنت والالبان والمواد والسلع المنزلية من معبر جذابة الى العراق.

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