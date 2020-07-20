إيرادات حقل آزادكان الجنوبي تقترب من ثلاثة مليارلات دولار

واضاف تورج دهقاني اليوم (الاثنين) في مراسم توقيع عقد تطوير حقل ازادكان الجنوبي مع المقاولين الايرانيين، إن حقل بترول ازادكان الجنوبي هو رمز للتطور في قطاع التنقيب والاستكشاف والحفر وإنتاج النفط الخام، وهو أهم حقل قيد التطوير في البلاد.

وأضاف: تقرر في عام 2014 استخدام المقاولين المحليين لتطوير حقل ازادكان الجنوبي الذي يقع غرب نهر الكارون ومن الحقول المشتركة مع العراق.

وأشار دهقاني إلى أنه في عام 2009 تم توقيع ثلاثة عقود مع الصينيين لتطوير حقول غرب نهر الكارون، مضيفا: بعد خمس سنوات وفي عام 2014 ، حقق الصينيون أداء جيدا في حقلي ياران ويادآواران، لكنهم لم ينجحوا في حقل ازادكان الجنوبي.

واشار إلى حفر 105 أبار إنتاجية في هذا الحقل، وانتاج 45 مليون برميل من هذه الزيادة في الإنتاج، وجني عائدات جديدة للبلاد بلغت 2.8 مليار دولار.

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