كدخدائي : الانتخابات الرئاسية یجب ان تکون حزبية

واضاف كدخدائي في حوار خاص مع وكالة ارنا على اعتاب الذكرى الاربعين لتشكيل مجلس صيانة الدستور وفيما يتعلق بانتخابات رئاسة الجمهورية المقبلة : هناك حديث عن 30 شخص من كبار رجالات البلاد ينوون الترشح للانتخابات، مجددا ضرورة اجراء الانتخابات بشكل حزبي، مبينا ان هذا الرأي يشاركه فيه عددا من اعضاء مجلس صيانة الدستور.

ولم يعلن كدخائي عن موعد دقيق لانتخابات رئاسة الجمهورية مكتفيا بالقول ان هناك مقترحات ولكن وزارة الداخلية ستتخذ القرار بهذا الشأن.

وفيما يتعلق باجراء الانتخابات بشكل آلي قال المتحدث بإسم مجلس صيانة الدستور: ان المجلس يتابع اجراء الانتخابات بشكل الكتروني وان وزارة الداخلية اتخذت خطوات مهمة بهذا الشأن فاقترحنا ان تكون انتخابات الدور الثاني لمجلس الشورى الاسلامي بهذا الشكل ( الكتروني) نظرا لعدد المراكز القليلة وبالتالي التوصل الى نتائج حول هذا الامر ومن ثم اتخاذ القرار النهائي بشأن الانتخابات اللاحقة .

وبالنسبة لتفسير عبارة " الرجل السياسي" من ضمن شروط الترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية سألت ارنا هل بأمكان المرأة الترشح فأجاب كدخدائي بإمكانها ذلك .

وفيما يتعلق بانتخابات الدور الثاني لمجلس الشورى الاسلامي وهل ستقام في موعدها الجديد وهو نهاية الشهر القادم اجاب كدخدائي: هذا هو مقترح وزارة الداخلية ولكن القرار النهائي سيكون بيد اللجنة الوطنية العليا لمكافحة كورونا نظرا لتفشي الفيروس وبشكل كبير .

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